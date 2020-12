O Everton saiu de Turf Moor com um ponto e falhou o assalto ao quarto lugar da Premier League. Robbie Brady marcou para o Burnley logo aos três minutos e o inevitável Dominic Calvert-Lewin empatou a partida mesmo em cima do intervalo. O ponta-de-lança já tem 14 golos em 13 jogos esta temporada, um registo impressionante.



André Gomes começou no banco do Everton, mas foi lançado aos 29 minutos para o lugar do lesionado Fabian Delph. Depois de um primeiro tempo de parada a resposta, a segunda parte foi mais desinteressante, mas foi o Everton a estar por duas vezes perto do golo.

Nick Pope parou com categoria os poucos remates e só James Rodriguez e Sigurdsson estiveram realmente perto de marcar. Nada a fazer, 1-1 no final, com o Burnley a chegar aos seis pontos e a seguir em penúltimo e o Everton a ficar com 17, no quinto posto.

CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE

VÍDEO: o 14º golo de Calvert-Lewin esta época