Arsenal, West Ham e Brighton abriram, nesta segunda-feira, as portas dos centros de treino aos futebolistas, de forma a prepararem um eventual regresso do campeonato.

O Arsenal, do português Cédric Soares, avançou com uma reabertura de portas restrita. O mesmo aconteceu com o West Ham, que permitiu o acesso aos jogadores que vivem em apartamentos sem acesso a espaços para se exercitarem. Em comunicado, um porta-voz do clube garantiu que «o acesso será limitado a um jogador de cada vez e todas as sessões serão realizadas conforme as diretivas do Governo».

No Brighton, o acesso ao centro de treinos será feito por reserva e só poderão ser feitos treinos individuais facultativos.

«Os jogadores devem fazer uma reserva e ser-lhes-á atribuído um horário e uma parte do relvado para treinar», esclareceu o clube.

Também Bounemouth, Burnley, Crystal Palace ou Sheffield United preparam o regresso progressivo dos seus atletas ao trabalho, numa altura em que, segundo a imprensa britânica, a Premier League está a tentar o regresso à competição a 8 de junho, com jogos à porta fechada e número limitado de estádios, para diminuir os riscos de propagação do novo coronavírus.

O regresso oficial aos treinos está fixado para 18 de maio, pelo que os clubes teriam três semanas de preparação para disputar os desafios em falta. Na próxima sexta-feira os clubes vão reunir-se por videoconferência para tratar de um conjunto de questões jurídicas, como os contratos dos futebolistas que terminam a 30 de junho, antes do fim da época.

O Reino Unido tem até ao momento registados 20.732 óbitos e 152.840 casos de infeção por covid-19.