Numa espécie de revolta dos proscritos, Jack Grealish e Kiernan Dewsbury-Hall conduziram o Everton à segunda vitória consecutiva na Premier League, esta às custas de um Wolverhampton que acumulou erros comprometedores em zonas proibitivas do terreno.

O triunfo dos Toffees começou a ganhar forma na cabeça do luso-guineense Beto, aos 7 minutos, servido por Grealish. O antigo jogador do Manchester City voltou a oferecer um golo no arranque da segunda parte, desta feita a Dewsbury-Hall, sendo que o ex-Chelsea já tinha assistido para o segundo golo do Everton, apontado por Iliman Ndiaye (33m).

Os dois últimos golos da equipa de Liverpool surgiram na sequência de erros defensivos relevantes dos Wolves, que até foram capazes de anular a primeira desvantagem no marcador, pelo sul-coreano Hwang Hee-Chan (21m).

À entrada dos derradeiros 10 minutos da partida, o português Rodrigo Gomes fez o 3-2 e devolveu a esperança ao Wolverhampton, de Vítor Pereira, que apostou em José Sá e Toti Gomes no onze inicial, mas o triunfo já não fugiu ao Everton.

Quanto ao Tottenham, com Palhinha a titular e que vinha de um triunfo no Etihad frente ao Manchester City, perdeu a invencibilidade na Premier League, na receção ao Bournemouth (1-0), às custas de um golo madrugador apontado pelo ex-FC Porto, Evanilson.

No Stadium of Light, o Sunderland deu a volta a um infeliz Brentford para vencer por 2-1. Os forasteiros adiantaram-se aos 77 minutos, com um excelente golpe de cabeça do brasileiro Igor Thiago, depois terem visto um golo anulado a Ouattara, por fora de jogo (22m), e Kevin Schade falhar um penálti (59m).

O Sunderland ainda foi a tempo da reviravolta, consumada por Enzo Le Fée (81m), da marca de grande penalidade, e Wilson Isidor, a passe de Granit Xhaka, ao minuto 90+6, deixando os adeptos dos Black Cats em delírio.

Ainda este sábado, Leeds e Newcastle defrontam-se em Elland Road, a partir das 17h30.