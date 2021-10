Brighton e Arsenal empataram este sábado sem golos (0-0), em jogo da sétima jornada da Premier League inglesa.

Os portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares não saíram do banco da equipa londrina.

Com este resultado, o Arsenal soma dez pontos e está no nono lugar, tendo assim terminado uma sequência de três vitórias seguidas no campeonato.

Já o Brighton tem agora 14 pontos, ocupa o quinto lugar à condição e, ao final da jornada, vai ficar em igualdade pontual pelo menos com Manchester United e Everton, que empataram entre si a uma bola.

O Chelsea ascendeu à condição à liderança, com 16 pontos, fruto da vitória ante o Southampton.

Liverpool (14 pontos) e Manchester City (13 pontos) defrontam-se no domingo, no grande jogo da ronda na Premier League. O West Ham, que tem 11 pontos e só joga no domingo, pode assim colar-se a Brighton, United e Everton, caso bata o Brentford.