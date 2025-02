Num jogo entre duas das grandes desilusões da atual edição da Premier League, o Manchester City amenizou a crise de identidade por que passa ao vencer na casa do Tottenham por 0-1.

Com Rúben Dias, Matheus Nunes e o ex-FC Porto Nico González no onze inicial, os blues carimbaram o triunfo com um golo ao minuto 12, apontado pelo regressado Erling Haaland, a passe de Doku. Bernardo Silva entrou para o último quarto de hora.

O Tottenham, pouco perigoso na primeira parte, soltou-se mais na etapa complementar e podia ter chegado ao empate. Ao minuto 83, Ederson brilhou ao travar um remate à queima-roupa de Son.

No tempo de compensação, Haaland voltou a «revoltar-se» e desenhou com Phil Foden o 0-2, mas o lance foi invalidado, após longa análise do VAR, por mão na bola do norueguês. Na resposta, Pape Sarr, sem oposição na cara de Ederson, cabeceou por cima.

O triunfo, com toques de dramatismo, permite ao City aproximar-se do pódio da Liga inglesa, onde continua o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que empatou a zero na receção ao Arsenal, num duelo que juntou o segundo e o terceiro classificado na tabela.

Igualmente empatado terminou o encontro que opôs o Brentford ao Everton, mas a uma bola. Wissa, pelos bees, e O'Brien, pelos toffees, construíram o resultado.