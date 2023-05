O Luton Town venceu o «o jogo mais valioso do mundo», a final do play-off de subida à Premier League, este sábado, nos penáltis, diante do Coventry.

Depois do empate a um golo no tempo regulamentar, o Luton assegurou o triunfo nos penáltis e vai subir à primeira divisão inglesa, juntamente com Sheffield United e Burnley.

Jordan Clark (23m) adiantou o Luton, mas, no segundo tempo Gustavo Hamer (66m) empatou o encontro. Ninguém marcou no prolongamento e, já nos castigos máximos, o Luton converteu seis penáltis e o Conventry apenas um.

A formação do sudeste de Inglaterra regressa à primeira divisão, onde já não estava desde 1991/92, quando ainda não era denominada Premier League.