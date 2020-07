A Premier League informou que o próximo mercado de transferências vai durar dez semanas e terá início a 27 de julho e terminará a 5 de outubro.



Além deste período alargado, a Liga inglesa definiu uma janela doméstica entre 5 e 16 de outubro. Durante este período, os clubes do primeiro escalão só poderão negociar com emblemas do Championship e das restantes ligas secundárias. Por outras palavras, estão proibidos negócios entre formações da Premier League.



Esta medida depende da aprovação da UEFA, lê-se ainda no comunicado