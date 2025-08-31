O nulo no marcador que se verificou no final do Leeds-Newcastle, para a terceira jornada Premier League, foi um desfecho natural de um duelo equilibrado e com raras ocasiões flagrantes junto das duas balizas.

O brasileiro Lucas Perri, guarda-redes do Leeds, foi quem mais vezes foi chamado a intervir, mas a partida fechou com uma defesa decisiva do guardião dos Magpies, Nick Pope, com o pé, a negar o golo a Calvert- Lewin.

As duas equipas continuam separadas por dois pontos, na tabela classificativa, com vantagem para o recém-promovido Leeds.

Este domingo completa-se a terceira ronda da Premier League com os jogos Brighton-Manchester City, Nottingham Forest-West Ham, Liverpool-Arsenal e Aston Villa-Crystal Palace.