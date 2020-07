Mesmo com a derrota desta tarde frente ao Chelsea – e o empate do Tottenham –, o Wolverhampton continua a sonhar com o apuramento para as competições europeias.

Os wolves terminaram a Premier League no sétimo lugar, mas podem ainda conseguir tanto o apuramento para a Liga Europa como para a Liga dos Campeões.

Começando pela Liga Europa, a equipa de Nuno Espírito Santo qualifica-se se o Chelsea vencer o Arsenal na final da Taça de Inglaterra. Uma vez que os blues conseguiram o apuramento para a Champions via campeonato, abre-se uma vaga para a segunda prova europeia de clubes, que será ocupada então pelo Wolverhampton.

Já o apuramento para a Champions é conseguido se a formação de NES vencer a Liga Europa, que vai disputar-se em agosto. Os wolves estão nos oitavos de final, eliminatória na qual têm pela frente o Olympiakos, de Pedro Martins.