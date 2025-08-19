A Professional Footballers Association, o sindicato dos futebolistas em Inglaterra, divulgou nesta terça-feira os prémios relativos à temporada 2024/25 nos vários escalões profissionais do país. Não houve nenhum português distinguido.

Em relação à Premier League, a principal divisão, o egípcio Mohamed Salah foi considerado pelos colegas (os futebolistas é que votam) como o melhor jogador da Premier League na edição passada. Bate um recorde ao arrecadar o terceiro troféu.

O onze ideal é composto por Matz Sels (Nottingham Forest), Virgil Van Dijk (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhães (Arsenal), Milos Kerkez (Bournemouth), Declan Rice (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool), Alexis Mac Allister (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle) e Chris Wood (Nottingham Forest).

Morgan Rogers, do Aston Villa, foi considerado o melhor jovem da edição da Premier League. venceu a concorrência de Liam Delap, Dean Huijsen, Milos Kerkez, Myles Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri. Na Premier League feminina, Olivia Smith, ex-jogadora do Sporting e atualmente atleta do Liverpool venceu o prémio de melhor jovem.

The PFA Premier League Team of the Year pic is always the one. 🔥 pic.twitter.com/EmDJ31w5Bt — PFA (@PFA) August 19, 2025

No Championship, a segunda divisão inglesa, o portista Borja Sainz foi eleito para o melhor onze da época passada, ainda ao serviço do Norwich City. James Trafford, guarda-redes do Burnley, foi considerado o melhor jogador da época passada.