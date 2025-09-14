Mohamed Salah salvou o Liverpool em Burnley, tendo apontado o único golo do jogo, ao minuto 90+5, na sequência de um penálti cometido, de forma escusada, por Hannibal.

O arranque imaculado dos Reds no campeonato esteve em sério perigo no Turf Moor, onde o Burnley conseguiu aguentar o nulo até ao tempo de compensação.

O ex-Benfica, Florentino Luís, foi lançado por Scott Parker aos 63 minutos, tal como Hannibal Mejbri, e foi este último quem ficou ligado ao lance que definiu o resultado.

Reduzido a dez desde o minuto 84, pela expulsão de Ugochukwu, o Burnley viu a sua resistência, a certa altura hercúlea, ficar comprometida com uma mão na bola, no interior da sua área, de Hannibal, na sequência de um cruzamento de Frimpong.

Penálti claro, que Mohamed Salah converteu no 1-0 que mantém o Liverpool isolado no comando da Premier League, com quatro triunfos em igual número de jornadas, enquanto o Burnley continua a somar os mesmos três pontos com que entrou nesta ronda.

O golo apontado ao Burnley permite a Salah tornar-se no quarto maior goleador da história da Premier League, com 188 golos. Andy Cole ficou para trás, sendo que o último lugar do pódio, ocupado por Wayne Rooney, está a 20 golos de distância.

Alan Shearer continua a liderar esta lista de forma destacada, com 260 golos, mais 47 do que Harry Kane, que ocupa a segunda posição.