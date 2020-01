Surpresa teórica no King Power este sábado, com o vice-líder da Premier League, o Leicester do português Ricardo Pereira, a perder na receção ao Southampton do compatriota Cédric Soares, por 2-1, no duelo da 22.ª jornada.

Com Ricardo e Cédric em campo desde início, o Leicester foi a primeira equipa a marcar, por Praet, aos 14 minutos. Contudo, Armstrong (19m) e Ings (82m) surpreenderam o segundo classificado e deram a volta ao marcador. O desfecho deixa o Leicester à mercê do Manchester City, terceiro classificado com menos um ponto, mas também menos um jogo. O Liverpool, se vencer o Tottenham ainda este sábado, pode também aumentar a vantagem na liderança.

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo empatou 1-1 na receção ao Newcastle no Molineux. Com Rui Patrício, Rúben Neves, Pedro Neto e Moutinho a titulares, a equipa forasteira foi a primeira a marcar, por Almirón, aos oito minutos. Contudo, a resposta dos Wolves foi rápida: Dendoncker fez o empate aos 14 minutos, concluindo da melhor forma, na área, um canto de João Moutinho.

Em Old Trafford, o Manchester United, com o lateral-direito português Diogo Dalot no banco de suplentes, goleou na receção ao Norwich, por 4-0. Rashford foi um dos protagonistas do jogo, ao marcar os dois primeiros golos. O 1-0 surgiu aos 27 minutos e, já na segunda parte, o avançado bisou, de penálti, ao minuto 52. Logo a seguir, Martial, a cruzamento de Mata, fez o 3-0 (54m) e Mason Greenwood fixou a goleada, aos 76 minutos. O luso-inglês Angel Gomes entrou para os últimos minutos.

O Chelsea também venceu, por 3-0, na receção ao Burnley. Aos 27 minutos, Jorginho inaugurou o marcador, de grande penalidade e Ahraham, ainda na primeira parte, aumentou para 2-0, ao minuto 38. Na segunda parte, Hudson-Odoi fixou o resultado, aos 49 minutos.

Já o Everton, ainda sem André Gomes, triunfou pela margem mínima em Goodison Park, na receção ao Brighton: um golo do brasileiro Richarlison, aos 38 minutos, deu os três pontos aos comandados de Carlo Ancelotti.

Já este sábado, houve empate no Crystal Palace-Arsenal (1-1), depois de, na sexta-feira, o Sheffield United ter ganho ao West Ham, por 1-0.

