O Manchester United perdeu este domingo por 2-0 na visita ao Watford, naquela que foi apenas a segunda vitória da equipa para a Premier League esta temporada.

Em jogo da 18.ª jornada da liga inglesa, o Watford chegou ao golo aos 50 minutos, por intermédio de Ismaila Sarr, num lance com um enorme erro de De Gea.

O segundo golo não tardou e foi marcado aos 54 minutos, quando Troy Deeney converteu uma grande penalidade assinalada porque Wan-Bissaka derrubou Sarr na área do United.

Com este resultado, o Manchester United é 8.º da tabela da Premier League com 25 pontos. O Watford continua a ser último com 12.