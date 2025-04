Onde estava você aos 15 anos? Jeremy Monga estreou-se na Premier League, de Inglaterra, com essa idade. Foi a grande surpresa do Leicester na tentativa de virar o resultado diante do Newcastle, na noite de segunda-feira.

Ainda assim, os «Foxes» perderam por 3-0 diante do «Magpies». Monga entrou aos 74 minutos, curiosamente ao lado do português Ricardo Pereira. Ambos foram lançados pelo treinador Ruud Van Nistelrooy.

Com 15 anos e 271 dias, apenas Ethan Nwaneri (Arsenal) estreou-se mais cedo no principal escalão inglês, aos 15 anos e 181 dias.

Curiosamente, Monga não pôde usar o patrocínio da BC.Game, uma casa de apostas, por ser menor de idade. Por isso, usou uma camisola sem esse patrocínio.