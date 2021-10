A passagem de José Mourinho pelo Tottenham continua a fazer correr muita tinta e desta vez foi Erik Lamela a defender o legado do técnico português no clube do norte de Londres, entre 2019 e 2021.

«Mourinho sempre tentou dar o seu melhor pelo clube. É um treinador com uma mentalidade incrível. Sei o quão arduamente trabalhou pelo Tottenham, sempre foi uma boa pessoa e gostei muito do tempo que passei com ele. Quando os treinadores se vão embora, sentes-te mal porque é sinal que a equipa não está a dar o melhor», afirmou em entrevista ao «The Times» o internacional argentino, que passou oito épocas nos «Spurs».

O extremo de 29 anos, que esta época trocou o clube inglês pelo Sevilha, recordou também a substituição do seu compatriota Pochettino no comando técnico da equipa por Mourinho. «Não esperávamos [pela troca de treinador]. Pochettino fez um trabalho incrível para levar o clube para um patamar tão alto. A maneira como ele orientou aquela equipa e a maneira como treinávamos todos os dias foi fantástica. Dávamos sempre o nosso melhor», destacou Lamela, acrescentando sobre o agora treinador do PSG: «Com Pochettino ficámos sempre perto do topo da Premier League. Desfrutei de todas aquelas épocas, e chegar à final da Champions em 2019 foi um grande sucesso.»