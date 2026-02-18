Quem diria! No duelo em que os extremos se tocaram, o líder Arsenal foi travado na visita ao Wolverhampton, último classificado da Premier League. O jogo desta quarta-feira terminou com empate a dois golos, depois de o Arsenal ter estado em vantagem de 2-0 no duelo antecipado da 31.ª jornada da Premier League.

O resultado ficou decidido no quarto de seis minutos de compensação, com um enredo difícil de prever e que só mostra que, no futebol, não há impossíveis. Tom Edozie, anglo-nigeriano de 19 anos, foi lançado ao minuto 84 e rematou para o 2-2 final no marcador, na sua estreia absoluta na equipa principal. O golo, é certo, acabou por não ser-lhe atribuído, mas sim a Riccardo Calafiori, que fez autogolo ao tentar cortar a bola… no minuto seguinte a ter entrado para ajudar o Arsenal a defender a vantagem mínima!

Com este desfecho, os «gunners» ficam com 58 pontos, mais cinco do que o Manchester City, que tem 53, mas menos um jogo realizado. Depois de uma fase inicial em grande na Premier League, o vencedor da fase de liga da Champions só com vitórias tem escorregado a nível interno. Nas últimas sete jornadas, empatou quatro jogos e perdeu um. E os mais diretos perseguidores alimentam a esperança pelo título…

Todos os golos do jogo:

A noite até começou bem para o Arsenal, com Bukayo Saka a abrir o marcador aos cinco minutos, cabeceando após cruzamento de Declan Rice.

Já na segunda parte, Gabriel Magalhães serviu Piero Hincapié, que foi à área contrária bater o guarda-redes português José Sá para o 2-0 a favor dos visitantes, aos 56 minutos.

Porém, se o jogo parecia resolvido entre primeiro e último classificado, a equipa treinada por Rob Edwards contrariou o final que certamente muitos adeptos previam. Aos 61 minutos, o Wolverhampton fez um bom golo. Melhor, um golo… Bueno: o uruguaio Santiago Bueno serviu o espanhol Hugo Bueno, que fez um golaço de pé esquerdo.

E, já com o português Rodrigo Gomes em campo – entrou ao minuto 70 – o Wolverhampton chegou ao empate. Mateus Mané, jovem nascido no Barreiro que tem ganho destaque nos lobos, cruzou para a área, David Raya saiu à bola a soco e até chocou com o colega de equipa Gabriel Magalhães (pareceu até ter havido falta de comunicação entre ambos) e Tom Edozie rematou para golo, contando ainda com o desvio de Calafiori, que não negou o 2-2.

O Wolverhampton soma o segundo empate seguido, depois do nulo na visita ao Nottingham, mas continua com vida muito difícil para conseguir a permanência na Premier League. Soma agora dez pontos, estando a 17 do Nottingham, a primeira equipa acima da zona de descida. Pelo meio há ainda West Ham (24 pontos) e Burnley (18).

Apito final e empurrões

Após o apito final, houve alguma confusão no relvado, com o momento mais evidente a verificar-se num forte empurrão de Gabriel Jesus a Yerson Mosquera, que caiu no relvado. O lance valeu o cartão amarelo ao jogador dos londrinos.