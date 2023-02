O Arsenal empatou na tarde deste sábado na receção ao Brentford, em jogo da 23.ª jornada da Premier League inglesa.

O encontro chegou ao intervalo com o nulo no marcador e, na segunda parte, Leandro Trossard estreou-se a marcar pelo Arsenal ao seu quarto jogo, quatro minutos depois de ter entrado para a saída de Martinelli. Tudo começou numa combinação de Saka com Odegaard pela esquerda e o ex-Brighton concluiu o cruzamento do internacional inglês ao segundo poste: 1-0 ao minuto 66.

Contudo, o Brentford igualou aos 74 minutos, por Ivan Toney, num lance de insistência na área, após um livre.

O português Fábio Vieira entrou ao minuto 81, mas o Arsenal não conseguiu evitar a segunda jornada seguida sem vencer, depois da derrota ante o Everton. É mesmo o terceiro jogo consecutivo sem vitórias para o Arsenal, contando a derrota frente ao Manchester City para a Taça de Inglaterra.

Com este resultado, o Arsenal continua líder, agora com 51 pontos, mais seis do que o Manchester City, que tem 45 e recebe o Aston Villa no domingo (16h30). Em caso de vitória – e ainda que fique com um jogo a mais – a equipa de Pep Guardiola pode visitar o Emirates com menos três pontos do que o Arsenal.

O Arsenal-Manchester City é de acerto de calendário, relativo à 12.ª jornada e está marcado par as 19h30 da próxima quarta-feira.

Também este sábado, o Fulham, de Marco Silva e João Palhinha, venceu o Nottingham Forest. O Chelsea empatou, num jogo em que o português João Félix marcou.