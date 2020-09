A Liga inglesa de futebol alertou esta terça-feira para o «impacto financeiro devastador» nos clubes, depois de ter sido suspenso o plano para o regresso dos adeptos aos estádios, medida associada às novas restrições devido à pandemia da covid-19.

«Estamos dececionados que um regresso seguro dos adeptos tenha sido adiado», referiu a Liga inglesa, em comunicado, aludindo ao travão colocado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, para o retorno dos espetadores a 1 de outubro. O país está a entrar no segundo nível de alerta mais alto, devido a um novo pico da pandemia.

Foram realizados alguns testes-piloto em eventos desportivos, com capacidade reduzida a mil espectadores, em jogos do Championship, League One e League Two. Já a Premier League de 2020/2021 já começou há pouco mais de uma semana com bancadas vazias.

«O futebol não é o mesmo sem os adeptos e a economia do futebol é insustentável sem eles. Os adeptos nos estádios estão seguros ou ainda mais seguros do que em outras atividades públicas atualmente permitidas», acrescentou a Liga, notando que os clubes sofreram perdas na ordem dos 700 milhões de libras (761 milhões de euros) na última época.