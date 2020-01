A Liga portuguesa é a sexta melhor do mundo.

De acordo com a IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol o campeonato português bate várias das principais ligas na lista, desde logo a Bundesliga e a Ligue 1.

No topo, e de regresso ao primeiro desde 2009, está a Premier League. Isto devido às prestações de Liverpool, Tottenham e Manchester City, escreve aquele organismo.

Pois bem, sabe quem venceu a segunda melhor liga do mundo? Um português. Jorge Jesus e o seu Flamengo são campeões do Brasileirão, o segundo campeonato neste ranking. Em terceiro, La Liga que desceu do primeiro posto que tinha em 2018.

Antes de Portugal, surgem ainda os campeonatos italiano e colombiano. A Liga surge então em sexto, seguida da Ligue 1 francesa e da holandesa. A Argentina ocupa o nono lugar e, a fechar o top-10, aparece a Bundesliga. Sim, a liga alemã.