Uma coisa era certa à partida para o jogo: pelo menos uma das equipas ia perder os primeiros pontos. Ao mesmo tempo, ambas iam procurar colar-se a Leicester e Everton, com três vitórias a abrir a Premier League. Saiu a sorrir o Liverpool na receção ao Arsenal: na batalha de Anfield, o exército de Klopp venceu o de Arteta (3-1), com o golo final a ser apontado pelo português Diogo Jota, em estreia na Premier League com as cores dos reds.

Triunfo do campeão inglês com direito a reviravolta, no jogo que fechou a terceira jornada e teve três dos quatro golos na primeira parte. O outro surgiu já perto do apito final e a coroar a ameaça dada por Jota, que criou perigo logo após ter rendido Mané ao minuto 80. Do outro lado, não houve mais por culpa de Alisson, que fechou a porta a Lacazette no cara a cara, em dose dupla.

Antes de tudo isso, o Arsenal sorriu primeiro, com a vantagem alcançada ao minuto 25, quase caída do céu. Neste caso, caída dos pés de Andy Robertson. Os gunners ainda não tinham feito um remate à baliza e o escocês, ao tentar cortar a bola da área, isolou Lacazette, que emendou para a baliza na cara de Alisson.

Contudo, a resposta do campeão foi feita à medida do estatuto. Três minutos bastaram e Sadio Mané, na recarga a um remate de Salah socado por Leno, fez o 1-1 (28m). Ao fim de nove minutos do golo londrino, a reviravolta: Andy Robertson redimiu-se e assinou a cambalhota no marcador, ao desviar de forma subtil na cara de Leno, após cruzamento de Alexander-Arnold (34m).

Na segunda parte, a maior emoção junto das balizas dada por Lacazette e Diogo Jota teve rubrica final em tons portugueses. Ao segundo jogo pelos reds, desfez a dúvida no marcador com um belo golo. Após corte de cabeça de David Luiz, o extremo fez tudo em escassos segundos, parado em cima da linha de grande área: receção, remate e colocação sem hipóteses para Leno, aos 88 minutos.

O Liverpool soma agora nove pontos e compõe um trio que só sabe vencer na Premier League. O Arsenal segue em quinto, com seis pontos, com os mesmos pontos de Aston Villa (4.º), Crystal Palace (6.º) e Leeds (7.º).

O golo de Diogo Jota (3-1):

O golo de Robertson (2-1):

O golo de Mané (1-1):