Com a vitória em Newcastle, o Manchester City estabeleceu o recorde de mais jogos consecutivos a ganhar fora por uma equipa no campeonato inglês: 12.

Segundo a Opta, esta é a melhor marca nas quatro divisões profissionais britânicas desde que o futebol chegou ao país, em 1888.

