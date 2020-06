Tarde histórica para Anthony Martial, triunfal para o Manchester United. A equipa de Ole Gunnar Solskjaer recebeu e venceu o Sheffield United por 3-0, com um hat-trick do avançado francês, no duelo da 31.ª jornada da Premier League inglesa.

Depois do empate com o Tottenham de José Mourinho, no primeiro jogo da retoma, o United regressou em força a casa, com o médio português Bruno Fernandes a titular.

Aos sete minutos, Martial, a cruzamento rasteiro e forte de Rashford, desviou de primeira para o 1-0. O 2-0, que começou com duas simulações de remate por Bruno Fernandes, teve contornos semelhantes: a bola sobrou para a direita, Wan-Bissaka cruzou da mesma forma e Martial bisou com o pé direito, também de primeira.

Já na segunda parte, o gaulês fez o 3-0 final aos 74 minutos. Pouco depois, Bruno foi substituído, ao minuto 81, vendo o final do jogo já no banco de suplentes. Sinal da tranquilidade e domínio dos diabos vermelhos foi a intervenção de De Gea no jogo: o guardião só fez a primeira defesa ao minuto 82.

O resultado permite ao United pressionar o Chelsea: os red devils seguram o quinto lugar, agora 49 pontos, a dois do Chelsea que está em posição de Liga dos Campeões, no quarto posto, com 51 pontos.

Com os mesmos 49 pontos, em sexto, colado ao United, segue o Wolverhampton. A equipa treinada por Nuno Espírito Santo, com os portugueses Rui Patrício, Diogo Jota, João Moutinho e Rúben Neves no onze inicial, venceu na receção ao Bournemouth, por 1-0. Aos 60 minutos, Raúl Jiménez concluiu, de cabeça, um cruzamento de Adama Traoré. Pedro Neto entrou na segunda parte para o lugar de Jota. Já Rúben Vinagre, Bruno Jordão e Daniel Podence não saíram do banco.

O Everton, com André Gomes em campo nos 90 minutos, venceu na deslocação ao Norwich, por 1-0, pondo fim a quatro jornadas seguidas sem vitórias. O único golo foi apontado na segunda parte, por Michael Keane, aos 55 minutos, após canto de Lucas Digne.

O Newcastle-Aston Villa terminou empatado a uma bola. Gayle deu vantagem aos locais, aos 68 minutos, mas Elmohamady garantiu um ponto aos visitantes, com o 1-1 final ao minuto 83.