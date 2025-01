A 23.ª jornada da Premier League traz um duelo entre treinadores portugueses, com o Fulham, de Marco Silva, a receber o Manchester United, orientado por Ruben Amorim, no domingo (19:00).

Na antevisão ao encontro, Marco Silva lembrou que, mesmo estando a fazer uma temporada abaixo do que seria expectável, o United foi «sólido e compacto em alguns jogos, como frente a Liverpool e Arsenal, onde jogou principalmente no seu meio-campo defensivo».

«Com espaço, é uma equipa capaz de fazer estragos. A qualidade que tem em certas zonas do campo é elevada. O Bruno (Fernandes) é um jogador que vê coisas diferentes, importante em muitos momentos», elogiou o treinador português, sublinhando que, pela frente, o Fulham terá «um clube enorme e uma equipa com qualidade».

Numa conferência de imprensa marcada por um momento de maior tensão com um jornalista, após uma questão sobre o Manchester United, Marco Silva garantiu que a sua equipa será fiel aos seus princípios, na busca pelos três pontos.

«Temos de estar prontos para tudo. Uma coisa é certa, seremos o Fulham e todos vão reconhecer a nossa equipa no domingo», rematou.

O Fulham, 10.º classificado na Premier League com 33 pontos, recebe o Manchester United, 13.º com 26, no domingo.