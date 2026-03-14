Max Dowman torna-se no jogador mais jovem de sempre a marcar na Premier League
Jovem de 16 anos ultrapassa James Vaughan, do Everton
Jovem de 16 anos ultrapassa James Vaughan, do Everton
Max Dowman, extremo do Arsenal, marcou este sábado na vitória frente ao Everton por 2-0. O jogador tornou-se, com este golo, o jogador mais jovem de sempre a marcar na Premier League com 16 anos, dois meses e 11 dias, ultrapassando o avançado do Everton James Vaughan que marcou com 16 anos, oito meses e 27 dias.
No top-5 da de jogadores mais jovens a marcar na Premier League, em terceira posição está o recordista de jogos na liga, James Milner, que marcou com 16 anos, 11 meses e 22 dias, quando representava o Leeds United.
Em quarto lugar encontra-se Wayne Rooney com 16 anos, 11 meses e 25 dias. A fechar, está o extremo-esquerdo do Liverpool, Rio Ngumoha que marcou, também, nesta temporada na vitória dos «reds» frente ao Newcastle por 3-2, com 16 anos, 11 meses e 27 dias.
De mencionar a presença Cesc Fàbregas no sexto lugar (17 anos, três meses e 21 dias) e de Michael Owen, lenda do Liverpool, na sétima posição (17 anos, quatro meses e 22 dias).
16 - At 16 years and 73 days, Max Dowman has become the youngest scorer in Premier League history. Future. pic.twitter.com/71VkKePZkU— OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2026