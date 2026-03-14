Max Dowman, extremo do Arsenal, marcou este sábado na vitória frente ao Everton por 2-0. O jogador tornou-se, com este golo, o jogador mais jovem de sempre a marcar na Premier League com 16 anos, dois meses e 11 dias, ultrapassando o avançado do Everton James Vaughan que marcou com 16 anos, oito meses e 27 dias.

No top-5 da de jogadores mais jovens a marcar na Premier League, em terceira posição está o recordista de jogos na liga, James Milner, que marcou com 16 anos, 11 meses e 22 dias, quando representava o Leeds United.

Em quarto lugar encontra-se Wayne Rooney com 16 anos, 11 meses e 25 dias. A fechar, está o extremo-esquerdo do Liverpool, Rio Ngumoha que marcou, também, nesta temporada na vitória dos «reds» frente ao Newcastle por 3-2, com 16 anos, 11 meses e 27 dias.

De mencionar a presença Cesc Fàbregas no sexto lugar (17 anos, três meses e 21 dias) e de Michael Owen, lenda do Liverpool, na sétima posição (17 anos, quatro meses e 22 dias).