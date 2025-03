Lewis Hall, defesa do Newcastle, vai ficar afastado dos relvados até ao final da temporada, devido a uma lesão no osso de um pé, cuja recuperação exigirá uma intervenção cirúrgica.

«Todos no Newcastle United desejam o melhor a Lewis para a cirurgia e a recuperação», partilhou o clube do norte de Inglaterra.

Lewis Hall will miss the rest of the 2024/25 season after sustaining an injury to a bone in his foot.



Following a scan and advice from a specialist, Lewis will undergo surgery before a period of rehabilitation with the club’s medical team.



