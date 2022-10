Apesar de estar no último lugar da Premier League, o Nottingham Forest renovou contrato com o treinador Steve Cooper, conforme o anúncio desta sexta-feira.

O técnico galês conseguiu a subida de divisão na última época e ganhou um voto de confiança do clube, com a extensão do vínculo até 2025.

«Agora é importante que o nosso foco seja apenas no futebol. Como grupo, estamos todos concentrados e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar a equipa a subir na tabela classificativa e demonstrar mais uma vez as nossas qualidades e que nos levaram à Premier League», lê-se no comunicado do emblema inglês.

O Nottingham, onde joga o português Cafú, tem apenas quatro pontos ao fim de oito jornadas.