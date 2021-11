Dean Smith é o novo treinador do Norwich, confirmou esta segunda-feira o clube que disputa a Premier League inglesa. Sucede a Daniel Farke.

Em comunicado, os canários informam que Smith assinou contrato por duas épocas e meia, ou seja, até final de 2023/2024, chegando consigo o adjunto Craig Shakespeare para a equipa técnica.

Dean Smith tinha iniciado esta temporada no Aston Villa, clube que deixou há pouco mais de uma semana. Continua, assim, na Premier League.

O Norwich é o atual 20.º e último classificado da Premier League inglesa, com cinco pontos em 11 jornadas, fruto de uma vitória, dois empates e oito derrotas. É o ataque menos concretizador da prova (cinco golos marcados) e a defesa mais batida (26 golos sofridos).

Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC