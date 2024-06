O Leicester, recém-promovido à Premier League, anunciou Steve Cooper como novo treinador.

O técnico de 44 anos assinou um contrato válido até 2027 e sucede, assim, a Enzo Maresca, que rumou ao Chelsea depois de ter conquistado o Championship com os «foxes».

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Cooper estava sem clube desde meados de dezembro, quando deixou o Nottingham Forest, para dar lugar a Nuno Espírito Santo.

O treinador galês também já passou pelo Swansea e pelos escalões jovens de Inglaterra e do Liverpool. Agora, vai treinar o internacional português Ricardo Pereira no Leicester.

Leicester City Football Club can confirm the appointment of Steve Cooper as our new First Team Manager 🔵