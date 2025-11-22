Os dias negros parecem não acabar em Liverpool. Em pleno relvado de Anfield, na tarde deste sábado, o Nottingham Forest deu mais uma prova de que está a recuperar com Sean Dyche ao comando e afundou o atual campeão inglês, com uma vitória por 3-0, em jogo da 12.ª jornada da Premier League.

Esta é a maior vitória de sempre do Forest em Anfield e ilustra bem o passado recente do Liverpool: a equipa treinada por Arne Slot somou apenas três pontos nos últimos 21 possíveis no campeonato (uma vitória, seis derrotas). Já o Nottingham soma uma inédita segunda vitória seguida em 2025/26 e sai, à condição, dos lugares de descida.

Contra a corrente do jogo, o Nottingham chegou à vantagem aos 32 minutos, por Murillo, num lance que ainda causa alguma polémica em Liverpool, que reclamou da posição de Dan Ndoye.

Depois do 1-0 na primeira parte, o Nottingham Forest dobrou a vantagem logo aos 38 segundos da segunda parte, por Nicolò Savona, assistido por Neco Williams, na área.

O pesadelo para o Liverpool foi ampliado ao minuto 78, com Morgan Gibbs-White a finalizar com êxito, em recarga a um remate de Omari Hutchinson defendido para a frente por Alisson.

E talvez um dos sinais negativos por consequência - mesmo sendo algo pouco habitual mesmo quando nem tudo vai bem nos resultados - foi ver imensas cadeiras vazias após o 3-0, com centenas de adeptos a abandonar o estádio, mesmo antes do apito final.

Numa primeira metade da classificação que está bastante equilibrada, o Liverpool cai do oitavo para o 11.º lugar, mantendo os 18 pontos e tendo agora um saldo negativo de golos: 18-20. O Nottingham sobe do 19.º ao 16.º lugar, à condição, somando agora 12 pontos.

