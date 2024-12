No último jogo da jornada 16 da Premier League, nesta segunda-feira, houve tempo para suspense tardio. Bournemouth e West Ham não foram além de um empate a uma bola, com os golos a serem marcados na reta final.

Num duelo entre treinadores espanhóis - Andoni Iraola, do lado do Bournemouth, e Julen Lopetegui, do West Ham -, a equipa da casa vinha de três triunfos seguidos e com o favoritismo caseiro.

No entanto, não conseguiam marcar o West Ham chegou ao golo, aos 87 minutos. Lucas Paquetá, uma das figuras dos hammers, adiantou a sua equipa no placard de grande penalidade, mas por pouco tempo. Unal, que tinha rendido Evanilson, empatou o jogo aos 90 minutos com um grande livre direto.

Apesar do empate, o Bournemouth sobe ao sexto posto com 25 pontos, enquanto que o West Ham soma 19, no 14.º lugar.