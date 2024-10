Pouco mais de 11 mil espetadores viram a surpreendente vitória do Bournemouth sobre o Liverpool, na tarde deste sábado, em jogo da oitava jornada da Liga inglesa (2-0). Com menos um, o Arsenal dificultou a tarefa a si próprio e pode ficar mais longe da liderança.

William Saliba, defesa-central francês, viu o cartão vermelho direto logo aos 30 minutos de jogo, deixando a sua equipa em inferioridade. Travou Evanilson, ex-FC Porto, que partia sozinho para a baliza.

Já na segunda parte, após uma série de alterações promovidas pelo treinador Andoni Iraola, o Bournemouth chegou duas vezes ao golo. Justin Kluivert (filho de Patrick Kluivert), de grande penalidade, e Ryan Christie marcaram.

Evanilson foi derrubado na grande área e originou o segundo golo dos cherries.

O Arsenal fica em terceiro lugar com 17 pontos, os mesmos de Manchester City e Aston Villa. O Liverpool tem mais um. No entanto, as equipas de Arne Slot e Pep Guardiola têm menos um jogo e podem distanciar-se do Arsenal.