Luton e Everton empataram esta sexta-feira a um golo (1-1), em jogo da 36.ª e antepenúltima jornada da Premier League, num encontro marcado pelo regresso do avançado português Beto, depois do susto no passado dia 21 de abril, no jogo ante o Nottingham Forest.

Sem portugueses no onze inicial, o Everton chegou à vantagem aos 24 minutos, por Calvert-Lewin, de grande penalidade. Porém, o Luton empatou ainda na primeira parte, por Elijah Adebayo, aos 31 minutos.

Na segunda parte, o treinador do Everton, Sean Dyche, lançou o médio português André Gomes aos 54 minutos e, mais tarde, a dupla lusa composta por Beto (que ficou de fora, a recuperar, nos últimos dois jogos) e Youssef Chermiti, para o ataque, ao minuto 80.

O Everton, já com a manutenção garantida, é 15.º, com 37 pontos. O Luton continua em lugar de descida, sendo 18.º e antepenúltimo, com 26 pontos. Igualou, à condição, o 17.º, que é o Nottingham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.