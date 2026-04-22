O Manchester City é o novo líder da Premier League inglesa. A equipa de Pep Guardiola igualou o Arsenal em pontos (70) e diferença de golos (37), mas tem mais golos marcados do que a formação de Mikel Arteta.

O City venceu o Burnley por 1-0, com o golo do suspeito do costume Erling Haaland, com Bernardo Silva e Matheus Nunes no onze inicial. Foi uma finalização exímia do norueguês.

Florentino Luís saiu do banco apenas aos 82 minutos. O resultado ditou, além de uma ultrapassagem no topo da tabela, este jogo condenou o Burnley à despromoção ao Championship, isto um ano após terem subido.

O Burnley tem apenas 20 pontos, juntando-se ao Wolverhampton na descida. Falta saber o terceiro viajante, com o Tottenham na 18.ª posição.

No outro jogo da noite, o Bournemouth e o Leeds United empataram a 2-2. O brasileiro Rayan e o francês Kroupi marcaram para os 'cherries' (Evanilson teve um golo anulado). Longstaff teve um golo ao cair do pano que deu um ponto aos visitantes. A equipa de Iraola fica em sexto lugar, com 49 pontos. Já o Leeds soma 40, na 15.ª posição.