Viktor Gyökeres fez um dos melhores jogos na sua carreira pelo Arsenal neste sábado. O avançado sueco bisou e deu uma assistência diante do Fulham de Marco Silva, num triunfo por 3-0.

Aos 10 minutos de jogo, o ex-Sporting estava no sítio certo à hora certa para finalizar um grande trabalho de Saka pela direita. Os papéis inverteram-se no segundo golo. Gyokeres assistiu Saka no 2-0, aos 40 minutos.

Gyökeres ainda veio a marcar o segundo golo ainda antes do intervalo, com assistência de Trossard, num belo gesto de cabeceamento.

O Arsenal mantém a perseguição ao título. Tem 76 pontos, mais seis do que Manchester City de Pep Guardiola, que tem menos dois jogos disputados.

Já o Fulham de Marco Silva é décimo classificado, com 48 pontos, os mesmos que o Chelsea. O Fulham está a apenas dois pontos das competições europeias.