Premier: Viktor Gyökeres bisa e assiste contra Fulham de Marco Silva
Avançado sueco soma 21 golos em 50 jogos pelo clube inglês
Avançado sueco soma 21 golos em 50 jogos pelo clube inglês
Viktor Gyökeres fez um dos melhores jogos na sua carreira pelo Arsenal neste sábado. O avançado sueco bisou e deu uma assistência diante do Fulham de Marco Silva, num triunfo por 3-0.
Aos 10 minutos de jogo, o ex-Sporting estava no sítio certo à hora certa para finalizar um grande trabalho de Saka pela direita. Os papéis inverteram-se no segundo golo. Gyokeres assistiu Saka no 2-0, aos 40 minutos.
Gyökeres ainda veio a marcar o segundo golo ainda antes do intervalo, com assistência de Trossard, num belo gesto de cabeceamento.
O Arsenal mantém a perseguição ao título. Tem 76 pontos, mais seis do que Manchester City de Pep Guardiola, que tem menos dois jogos disputados.
Já o Fulham de Marco Silva é décimo classificado, com 48 pontos, os mesmos que o Chelsea. O Fulham está a apenas dois pontos das competições europeias.