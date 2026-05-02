Tarde difícil para alguns portugueses que disputam a Premier League. Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham, foi batido em casa pelo Brentford, por 3-0. Desta forma, o Tottenham (antigo clube de NES) pode ultrapassar os 'hammers' na classificação.

Brentford iniciou a vitória com um auto-golo de Mavropanos, aos 15 minutos, seguido de um golo de Igor Thiago de grande penalidade e um tento de Mikel Damsgaard a finalizar o 3-0.

Mateus Fernandes foi titular pela equipa de NES. Esta derrota mantém o West Ham em 17.º, com apenas mais dois pontos do que o Tottenham, que está em zona de despromoção. O Brentford em sexto lugar.

O já despromovido Wolverhampton empatou a uma bola com o Sunderland, com Mateus Mané e Toti Gomes no onze inicial. Nordi Mukiele (Sunderland) marcou o primeiro golo do jogo logo aos 17 minutos e o colega Ballard foi expulso aos 24m.

Na segunda parte, o Wolves, com mais um jogador, Santiago Bueno empatou a partida, já com Rodrigo Gomes em campo. O Wolverhampton soma 18 pontos, em 20.º, e o Sunderland 47, em 12.º.

Por fim, o Newcastle bateu o Brighton por 3-1 quebrando a série negativa de resultados. Tinham perdido os últimos quatro desafios, voltando a vencer. Os 'magpies' ganharam com golos de Osula, Burn e Barnes. Hinshelwood reduziu pelos visitantes.