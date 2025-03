Apesar de relativamente curta, a carreira de Ruben Amorim enquanto treinador já lhe proporcionou momentos do qual se orgulha. O maior de todos foi «o primeiro título como treinador», no Sporting, que suplantou as conquistas enquanto jogador do Benfica, o clube que cresceu a apoiar.

Foi também em Alvalade que o técnico viveu «o melhor momento com adeptos», pelo apoio que se seguiu à derrota pesada frente ao Manchester City (0-5), em 2022, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«O último dia no Sporting foi incrível para mim, assim como começar tudo de novo em Manchester para tentar mudar o rumo das coisas», acrescentou Amorim, que admite ser «difícil de perceber» os elogios que vai recebendo, em Inglaterra, tendo em conta os resultados obtidos.

«Dizem-me uma coisa que é estranha para mim, que estou a fazer um bom trabalho. É tão difícil de perceber isso algumas vezes, mas é muito importante para mim», explicou.

Ruben Amorim define a Premier League como «muito difícil, porque todos podem ganhar a qualquer equipa». «Depois, é o ambiente (em torno dos jogos). É muito difícil pelos media, mas fora desse ambiente as pessoas são educadas e percebem que é só um jogo», completa.

Como ritual antes de cada encontro, o treinador português dá «uma garrafa ao adjunto», mas isso pode ter os dias contados. «Acho que vou mudar porque não estamos a ganhar tanto», admitiu, entre risos.