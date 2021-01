O futebolista português Bruno Fernandes chegou, na passada sexta-feira, aos 30 jogos na Premier League inglesa, num jogo em que alcançou as 33 participações diretas em golos pelo Manchester United na competição.

Bruno fez o golo da vitória por 2-1 ante o Aston Villa, de grande penalidade, chegando aos 19 golos no campeonato inglês, no qual também já leva 14 assistências para golos de colegas de equipa.

De acordo com a estatística especializada da Opta, as 33 contribuições de Bruno para golo – com golo ou assistência – nos primeiros 30 jogos feitos na prova, são só superadas por um futebolista na história da Premier League.

O recorde pertence ao antigo avançado Andy Cole, que teve 37 contribuições para golo nos seus primeiros 30 jogos no campeonato, com 26 golos e 11 assistências ao serviço do Newcastle, durante a temporada 1993/1994.

Ainda assim, os números de Bruno são sublinhados pelo facto de o ex-Sporting não ser avançado de raíz, algo que Andy Cole era.

Nesta lista, elaborada pela Opta, o pódio fica completo com o antigo avançado Kevin Phillips, do Sunderland, com 30 envolvimentos para golo.

Citado pelos canais do Manchester United, Bruno Fernandes reconheceu «ser fácil quando jogas numa equipa como o United, porque há muito bons jogadores à volta». «Os números são muito bons, mas é agora que preciso de começar a melhorar. Vai ser mais difícil a partir de agora e digo difícil porque a cada jogo os adversários conhecem-me melhor», afirmou.

Nos 30 jogos na Premier League com Bruno Fernanades, o United somou 19 vitórias, oito empates e três derrotas.