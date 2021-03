Um golo do futebolista brasileiro Richarlison, aos nove minutos, deu esta segunda-feira a vitória ao Everton na receção ao Southampton, em Goodison Park, no jogo que encerrou a 26.ª jornada da Premier League inglesa.

Os azuis de Liverpool tiveram ainda um golo anulado a Michael Keane, aos 26 minutos, num jogo em que o português André Gomes foi titular e saiu ao minuto 87, para a entrada de Iwobi.

Richarlison marcou pela terceiro jogo seguido e leva cinco golos nos últimos cinco jogos.

Com este resultado, o Everton segue no sétimo lugar, com 43 pontos, os mesmos do sexto, o Liverpool, sendo que os comandados de Carlo Ancelotti têm um jogo a menos e, por isso, o quarto lugar à mercê.

Já o Southampton está em queda livre no campeonato, após um início fantástico em 2020/2021. Somou a nona jornada seguida sem vitórias, oito delas com derrota.