Foi uma tarde triunfal para o Sheffield United e para o avançado David McGoldrick. Os blades receberam e venceram o Chelsea por 3-0 este sábado, em jogo da 35.ª jornada da Premier League inglesa.

A equipa orientada por Chris Wilder foi praticamente irrepreensível no capítulo defensivo e eficaz nas tentativas enquadradas com a baliza à guarda de Kepa, contra uma avalanche de posse de bola do Chelsea. Os blues acabaram o jogo com cerca de 75 por cento de posse.

O primeiro golo do jogo foi apontado pelo internacional inglês David McGouldrick, que nos 25 jogos e 1599 minutos anteriores no campeonato desta época não tinha qualquer golo e acabou com um bis e como figura do jogo. Depois de desfazer o nulo ao minuto 18, faria o 3-0 final já na segunda parte, aos 77 minutos. Pelo meio, ainda antes do descanso, McBurnie anotou o segundo tento do Sheffield (33m).

Já depois das entradas de Rudiger e Alonso para o segundo tempo, Frank Lampard colocaria depois Giroud, Hudson-Odoi e Loftus-Cheek, mas sem resultados práticos para pontuar.

Com este resultado, o Chelsea mantém o terceiro lugar com 60 pontos este sábado, mas pode acabar a jornada em quinto e, por isso, fora dos lugares de Liga dos Campeões. Tal acontece se o Leicester (quarto, 59 pontos) e o Manchester United (quinto, 58 pontos) vencerem os respetivos jogos da ronda. Os foxes visitam o Bournemouth no domingo e a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot recebe o Southampton na segunda-feira.

No entanto, e uma vez que a UEFA só decide na segunda quinzena de julho a exclusão do Manchester City - atual segundo classificado - das competições europeias, o quinto lugar até pode dar para o apuramento para a liga milionária.

Já o Sheffield United ascende à condição ao sexto lugar, com 54 pontos, ultrapassando o Wolverhampton, que tem 52 pontos e menos um jogo: só entra em campo no domingo, em casa, ante o Everton. Os blades continuam a fazer um campeonato histórico e, matematicamente, têm a hipótese de ir pela primeira vez às competições europeias, além de poder superar o sexto lugar de 1975, que é a melhor classificação de sempre do clube após o título nacional alcançado em 1898, há mais de um século.