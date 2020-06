O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, recebeu e venceu esta terça-feira o West Ham, por 2-0, no dérbi londrino da 31.ª jornada da Premier League, o principal campeonato de futebol em Inglaterra.

Em cima do intervalo, Heung-min Son marcou para o Tottenham, mas após recurso ao vídeo-árbitro, o golo foi anulado. Os tentos decisivos surgiram já na segunda parte, o primeiro num autogolo de Soucek, após canto, aos 64 minutos. Depois, Harry Kane sentenciou o jogo num rápido contra-ataque, ao minuto 82.

Quanto a portugueses, ficaram no banco de suplentes: Gedson do lado do Tottenham e Xande Silva na equipa do West Ham.

Depois do empate ante o Manchester United no primeiro jogo após a retoma do campeonato, o Tottenham soma três pontos e é sétimo classificado à condição, com 45 pontos, mais um que o Sheffield United, que tem 44 e menos um jogo (defronta o Manchester United esta quarta-feira). Mantém-se, assim, a pressão aos adversários na corrida aos lugares europeus: o Wolverhampton, apesar de ter menos um jogo, aparece logo acima, em zona europeia, no sexto posto, com 46 pontos.

O West Ham é 17.º, com 27 pontos. Somou a terceira derrota seguida e pode cair para a zona de descida, caso seja ultrapassado por Bournemouth (18.º com 27) e Aston Villa (19.º com 26): ambos os rivais só entram em campo esta quarta-feira, respetivamente ante Wolverhampton e Newcastle.

Já esta tarde, Leicester e Brighton empataram, num jogo que teve Kasper Schmeichel em destaque.