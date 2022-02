Um golo de Gabriel Magalhães, aos 25 minutos, deu esta quinta-feira a vitória ao Arsenal ante o Wolverhampton na deslocação ao Molineux, em jogo da 24.ª jornada da Premier League inglesa.

Com cinco portugueses no onze inicial – José Sá, Rúben Neves, Nélson Semedo, Daniel Podence e Francisco Trincão – o Wolverhampton orientado pelo também português Bruno Lage viu-se em desvantagem na sequência de um canto a favor do Arsenal, do lado esquerdo do ataque.

Após a bola colocada na área, a defensiva do Wolves cortou, mas Ben White ganhou na insistência de cabeça e Lacazette tocou com o pé onde José Sá tentou colocar a mão para afastar a bola. Na sequência, Gabriel Magalhães ficou com o esférico à mercê para emendar para o fundo da baliza. Os lobos ficaram, em vão, a pedir falta sobre José Sá, num lance que ainda foi revisto pelo vídeo-árbitro.

O golo de Gabriel Magalhães:

Na segunda parte, o Wolverhampton esboçou uma reação mais clara pelo empate, mas sem grandes ocasiões de golo até um dos lances capitais do encontro, a expulsão incrível de Gabriel Martinelli, que deixou o Arsenal com dez, a partir do minuto 69. O brasileiro empurrou Daniel Podence quando este marcava um lançamento lateral e foi depois atrás do recém-entrado Chiquinho, sobre quem fez falta. O árbitro Michael Oliver mostrou cartões amarelos pelas duas ações e consequente vermelho de uma assentada.

Chiquinho, que tinha entrado aos 62 minutos na vez de Trincão, teve nos minutos finais uma boa ocasião de golo num lance de insistência na área, mas falhou a emenda certeira quase à boca da baliza. Fábio Silva também entrou, ao minuto 81, mas a equipa de Bruno Lage não conseguiu anular a desvantagem.

No Arsenal, Cédric Soares foi titular e fez os 90 minutos. Nuno Tavares não saiu do banco, assim como Toti Gomes não saiu do banco do Wolverhampton.

Na classificação, o Arsenal é quinto com 39 pontos, os mesmos do Manchester United, que é sexto com mais um jogo. Os londrinos têm, de resto, menos dois jogos do que o vizinho West Ham, que tem 40 pontos, pelo que a equipa de Mikel Arteta pode conseguir ultrapassagem e chegada a lugares de Liga dos Campeões. O Wolverhampton é oitavo, com 34 pontos.