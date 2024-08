O Arsenal dominou o jogo da ronda de abertura da Premier League e venceu o Wolverhampton (2-0), este sábado, em Londres.

Os «gunners» não puderam contar com o português Fábio Vieira, que está lesionado, enquanto José Sá e, Toti Gomes e Rodrigo Gomes – a fazer a estreia oficial – foram titulares nos visitantes. Nélson Semedo ficou de fora por castigo, enquanto Daniel Podence e Chiquinho foram suplentes utilizados e Gonçalo Guedes não saiu do banco de suplentes.

A equipa de Mikel Arteta chegou com naturalidade ao golo em cima do minuto 25. Após um cruzamento de Bukayo Saka, Kai Havertz antecipou-se a José Sá na área e cabeceou para golo.

No segundo tempo, Saka voltou a ser decisivo, ao terminar com qualquer dúvida em torno do vencedor do encontro. Aos 74 minutos, o internacional inglês puxou a bola da direita para o meio e armou um remate bem ao seu estilo, que acabou no fundo das redes.

Já o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, empatou a um golo na receção ao Bournemouth, que ainda não pôde contar com o ex-FC Porto Evanilson.

A partida ficou marcada pela lesão grave de Danilo logo nos primeiros minutos. O brasileiro colocou mal o pé no relvado e as imagens do momento são arrepiantes.

Aos 23 minutos, o avançado Chris Wood marcou para os anfitriões, contudo, o Bournemouth chegou à igualdade ao cair do pano, por Semenyo (87m).

O internacional português Jota Silva não foi lançado por Nuno Espírito Santo, mas já esteve no banco de suplentes.

Nos outros jogos da tarde, o Brighton foi a Goodison Park vencer o Everton por 3-0, com golos de Mitoma (26m), Welbeck (56m) e Adingra (87m).

Os anfitriões ainda ficaram em inferioridade numérica aos 66 minutos, após a expulsão de Ashley Young. O avançado português Beto entrou dez minutos depois.

Já o Newcastle, jogou desde os 28 minutos com dez jogadores – devido à expulsão de Fabian Schar – mas ainda assim conseguiu derrotar o Southampton (1-0), em St. James’ Park.

O único golo da partida foi apontado por Joelinton, aos 45 minutos.