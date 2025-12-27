VÍDEO: Arsenal vence e lidera, Florentino Luís e Beto empatam
Gunners recuperam a liderança da Liga inglesa após um par de horas
Gunners recuperam a liderança da Liga inglesa após um par de horas
O Manchester City nem ficou a conhecer o sabor da liderança na tabela da Premier League. Os 'citizens' venceram o Nottingham ao início da tarde deste sábado e reclamaram o primeiro lugar durante... duas horas. É que o Arsenal, que recebeu o Brighton pouco depois, venceu por 2-1.
O jogo começou bem para os 'Gunners', com um golo interessante de Martin Odegaard aos 14 minutos, à entrada da área.
Na segunda parte, o neerlandês Rutter marcou na própria baliza na sequência de um canto. Nos últimos seis golos marcados pelo Arsenal, quatro foram concedidos um por adversário (!).
Na reta final, o Brighton ainda reduziu e levou entropia ao jogo. O paraguaio Gomez fez o 2-1 aos 64 minutos. O ex-Sporting Viktor Gyokeres foi titular pelo Arsenal e voltou a ficar em branco, saindo na segunda parte.
O Arsenal chega aos 42 pontos, tendo mais dois do que o Man. City. Brighton em 12.º, com 24 pontos. Em 'lutas' opostas, o Burnley empatou a zeros com o Everton, em casa. Os londrinos continuam sem ganhar desde 26 de outubro.
Florentino Luís entrou na segunda parte, para render o lesionado Josh Cullen. Já Beto, avançado luso-guineense, foi titular pelos visitantes, sem causar grande impacto.
Num duelo sem grandes oportunidades, a melhor surgiu já aos 90m, quando Flemming (Burnley) acertou no poste direito da baliza do Everton. Os 'Toffees' somam o terceiro jogo sem vencer.
Já o Brentford goleou o Bournemouth por 4-1, à boleia do extremo alemão Kevin Schade. Marcou três golos, com Petrovic a marcar um auto-golo para o quarto golo da equipa vencedora. Os visitantes marcaram por Semenyo, na segunda parte. Evanilson (ex-FC Porto) foi suplente utilizado.