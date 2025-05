O Everton venceu na visita ao Fulham, treinado por Marco Silva, por 3-1, na 36.ª e antepenúltima jornada da Premier League inglesa, com Beto a marcar um dos golos do triunfo dos azuis de Liverpool, numa tarde ainda marcada pela derrota do Wolverhampton treinado por Vítor Pereira e do surpreendente empate do Manchester City ante o também despromovido Southampton.

No Craven Cottage, o Fulham ainda esteve em vantagem graças a um golo de Raúl Jiménez, aos 17 minutos, mas o Everton deu a volta ao resultado, com golos de Vitaliy Mykolenko (45+2m), Michael Keane (70m) e do português Beto (73m), que foi titular e saiu já em tempo de compensação.

O golo de Beto:

O Fulham é 11.º classificado com 51 pontos e o Everton subiu ao 13.º lugar, tendo 42 pontos, mais um do que o Wolverhampton (14.º), derrotado por 2-0 pelo Brighton, no Molineux. José Cá, Toti Gomes, Nélson Semedo e Gonçalo Guedes foram titulares na equipa da casa, que teve ainda Rodrigo Gomes como suplente utilizado. Danny Welbeck (28m, penálti) e Brajan Gruda (85m) fizeram os golos do triunfo dos visitantes. A equipa treinada por Vítor Pereira tem ainda o 14.º lugar em risco, à mercê de Manchester United (15.º com 39 pontos) e Tottenham (16.º com 38), ambos com menos um jogo realizado. O Brighton é nono, com 55 pontos.

Já o Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva no onze inicial e Matheus Nunes como suplente não utilizado, não foi além do 0-0 na visita ao Southampton e tem o terceiro lugar em risco. Tem 65 pontos, mais dois do que Newcastle e Chelsea, ambos com menos um jogo (defrontam-se no domingo, no St. James Park). O Southampton é 20.º e último, com 12 pontos.

No outro jogo da tarde, o Brentford venceu na visita ao já despromovido Ipswich, por 1-0, com um golo apontado por Kevin Schade. O Brentford soma agora 55 pontos, no oitavo lugar. O Ipswich é 18.º, com 22.

Este sábado, há ainda um Bournemouth-Aston Villa (17:30).