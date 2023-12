O Manchester United regressou aos triunfos na Premier League, esta quarta-feira, na receção ao Chelsea (2-1), em jogo grande da 15.ª jornada do campeonato inglês.

Os red devils podiam ter-se adiantado bem cedo no marcador, ainda dentro dos primeiros 10 minutos de jogo, quando Enzo Fernández pisou Antony na área dos londrinos. O árbitro confirmou o penálti após ver as imagens no monitor do VAR, mas Bruno Fernandes permitiu a defesa a Robert Sánchez.

Sánchez a dizer não ao pénalti de Bruno Fernandes 🤫#PremierELEVEN pic.twitter.com/tEQrG3zW8R — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 6, 2023

A equipa de Erik ten Hag foi claramente superior na primeira parte e conseguiu mesmo colocar-se em vantagem, aos 19 minutos, por Scott McTominay. O médio escocês, de resto, deixou em campo uma prova de um dos seus maiores atributos, a chegada à área. Após um cruzamento de Alejandro Garnacho, Harry Maguire atirou contra Cucurella e a bola sobrou para McTominay, que fez o 1-0 de pé esquerdo.

Um pouco contra aquilo que foi a história do jogo no primeiro tempo, o Chelsea empatou mesmo em cima do intervalo, por Cole Palmer (45m), que aplicou um remate cruzado e rasteiro da fora da área para bater Andre Onana.

A segunda parte começou com um ritmo mais baixo e com ligeiro ascendente dos blues, que durou pouco tempo. O conjunto de Old Trafford começou a aproximar-se da baliza contrária e, aos 69 minutos, concretizou as ameaças.

Garnacho voltou a fazer o cruzamento e McTominay apareceu ao segundo poste para dar nova vantagem aos red devils.

O golo deu outro ânimo aos comandados de Ten Hag, que estiveram sólidos na defesa, exceto já em tempo de descontos quando Broja cabeceou ao poste.

Com esta vitória, o Manchester United ganha fôlego na tabela. Os red devils sobem, à condição, ao sexto lugar, com os mesmos 27 pontos do Tottenham, que está em quinto, em zona europeia. Por seu turno, o Chelsea é 10.º classificado do campeonato inglês, com 19 pontos.

