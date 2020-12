E por fim… pode sorrir o líder Liverpool. No duelo entre segundo e terceiro classificados, houve empate a duas bolas entre Leicester e Manchester United no King Power, este sábado. Um golo e uma assistência de Bruno Fernandes não chegaram aos «red devils», que perderam os primeiros pontos possíveis fora, depois de seis vitórias longe de Old Trafford.

Foi um jogo de parada e resposta no marcador. O United esteve duas vezes em vantagem, mas segurou a primeira apenas oito minutos e a segunda durante outros seis.

Aos 23 minutos, Bruno Fernandes, com um toque em esforço - suficiente para deixar James Justin fora do alcance da bola - foi decisivo para assistir Marcus Rashford, que ficou na cara de Kasper Schmeichel para inaugurar o marcador.

Depois de estar no melhor, Bruno esteve no pior da equipa na primeira parte: o golo sofrido. Maguire cortou um cruzamento vindo da direita, Bruno tentou dar seguimento ao sair a jogar, mas foi bloqueado por dois adversários e James Maddison assistiu Harvey Barnes para o 1-1 aos 31 minutos.

Na segunda parte, o United ensaiou a vantagem aos 61 minutos, com o golo anulado a Martial, que estava em fora-de-jogo. O 1-2 no marcador surgiria mesmo, mas ao minuto 79. O United encontrou espaço pelo meio, Pogba serviu Cavani e o uruguaio, há quatro minutos em campo, serviu a entrada de Bruno Fernandes, que apontou o seu décimo golo na Premier League 2020/2021, o 14.º da época ao seu 22.º jogo.

O golo do ex-Sporting só não foi decisivo porque Jamie Vardy ainda apareceria para fazer a festa do Leicester e estragar a da equipa de Ole Gunnar Solskjaer. Depois de Cavani, foi outro recém-entrado a assistir: Ayoze Pérez cruzou e Vardy, num remate de primeira que ainda desviou num adversário, bateu De Gea para o 2-2 final, aos 85 minutos.

O Leicester, que somou o primeiro empate em 15 jogos, após nove vitórias e cinco derrotas, mantém o segundo lugar, agora com 28 pontos. O United continua em terceiro, somando 27. Contudo, as duas equipas podem ver fugir o Liverpool, líder com 32 pontos e que entra em campo no domingo, na receção ao West Bromwich. Mais ainda, o Everton, quarto com 26 pontos, Chelsea e Tottenham, que têm 25 cada, além do Southampton, que tem 24, podem beneficiar deste empate caso vençam nesta jornada.

Falhada igualdade no recorde

O Manchester United, que tinha dez vitórias consecutivas fora em jogos da Premier League, numa sequência iniciada em 2019/2020, falhou, com este empate, a possibilidade de igualar o recorde de 11 vitórias fora no campeonato, fixado pelo Chelsea em 2008 e igualado pelo Manchester City em 2017.

O golo de Bruno Fernandes:

O golo de Vardy para o 2-2 final: