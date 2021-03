O Manchester City, líder da Premier League inglesa, venceu este sábado o Fulham por 3-0, em Craven Cottage, Londres, no duelo da 28.ª jornada do campeonato.

Após o nulo ao intervalo, a equipa orientada por Pep Guardiola abriu o marcador aos 47 minutos, por John Stones, que correspondeu na área a um livre cobrado pelo português João Cancelo.

Depois, Gabriel Jesus fez o segundo golo aos 56 minutos e, volvidos quatro minutos, de penálti, Aguero assinou o 0-3 final no marcador.

Além de Cancelo, que fez os 90 minutos, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares no City: o central saiu aos 75 minutos para a entrada de Eric García, já após a saída de Bernardo para a entrada de Fernandinho, ao minuto 67. Do lado do Fulham, Ivan Cavaleiro foi titular e saiu aos 80 minutos.

Antes do jogo com o Monchengladbach, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o City chega aos 71 pontos na liderança da Premier League. Tem mais 17 pontos que o United, segundo classificado, que tem no entanto menos dois jogos. O Fulham é 18.º e antepenúltimo, em zona de descida, com 26 pontos.