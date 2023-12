O Arsenal, líder da Premier League, esteve perto de escorregar na visita ao Luton, mas garantiu uma vitória por 4-3, em jogo da 15.ª jornada.

A tarefa, teoricamente acessível para a equipa de Mikel Arteta, pareceu ter ficado facilitada com o golo de Gabriel Martinelli aos 20 minutos, mas os anfitriões responderam cinco minutos depois, na sequência de um pontapé de canto, por Gabriel Osho (25m).

O Luton foi para a cama mais cedo e foram apanhados a dormir 😴 Martinelli

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LutonTown 0 x 1 @Arsenal#PremierELEVEN pic.twitter.com/zEJTlg2I6E — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 5, 2023

Ainda assim, os gunners passaram novamente para a frente do marcador antes do intervalo, graças a um cabeceamento de Gabriel Jesus (45m), após um passe de Ben White.

Contudo, a equipa da casa entrou forte na segunda parte e contou com uma ajuda de David Raya, que esta época relegou Aaron Ramsdale para o banco de suplentes.

O guardião espanhol foi completamente batido no lance do 2-2, novamente após um canto, onde permitiu a antecipação de Adebayo (49m).

Adebayo não desperdiçou a prenda de Natal de Raya e voltou a empatar a partida 🤯

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LutonTown 2 x 2 @Arsenal#PremierELEVEN pic.twitter.com/Mbs5UDCqmk — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 5, 2023

Raya também não ficou nada bem na fotografia aos 57 minutos, quando Ross Barkley rematou cruzado e o guarda-redes deixou a bola passar por baixo do corpo.

Ainda assim, o Arsenal reagiu logo de seguida, através de Kai Havertz (60m), um dos mais inconformados na reta final da partida.

HAVERTZ A EMPATAR 😍 A melhor notícia é que ainda faltam 30 minutos deste jogo

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LutonTown 3 x 3 @Arsenal#PremierELEVEN pic.twitter.com/dF5SLhpWjt — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 5, 2023

Nos últimos minutos, os gunners carregaram e conseguiram mesmo garantir os três pontos. Num lance de "chuveirinho", Odegaard cruzou para a área e Declan Rice (90+7m) subiu mais alto para fechar as contas do jogo mesmo em cima do apito final.

Desta forma, o Arsenal mantém-se na liderança, agora com 36 pontos, à frente do Liverpool, que tem 31. Em terceiro lugar, está o Manchester City, com 30.

O Luton, por seu turno, está imediatamente acima dos lugares de despromoção, em 17.º, com nove pontos.

Resultados e classificação da Premier League