O Everton recebeu e venceu o Arsenal em Liverpool, no Goodison Park, por 2-1, resultado que permite aos comandados de Carlo Ancelotti ascender, à condição, ao segundo lugar da Premier League.

No duelo da 14.ª jornada, um autogolo de Rob Holding deu vantagem ao Everton, aos 22 minutos. O Arsenal ainda empatou, de penálti, por Nicolas Pepé, aos 35 minutos, mas Yerry Mina fez o 2-1 final ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos.

O resultado permite ao Everton chegar aos 26 pontos, mas com mais um ponto que o Tottenham e mais dois que o Leicester, que têm ambos menos um jogo. Certo é que o Everton, quinto à partida para a jornada, sobe garantidamente um lugar, devido à derrota do Southampton com o Manchester City (0-1).

O Arsenal agudiza o cenário recente no campeonato e leva sete jornadas consecutivas sem vencer. Esta no 15.º lugar, com 14 pontos.