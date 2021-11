O Leeds United e o Leicester empataram na tarde deste domingo a uma bola, na 11.ª jornada da Premier League inglesa, à mesma hora que o Arsenal somou o terceiro jogo consecutivo a ganhar no campeonato e o Tottenham empatou no primeiro jogo de Antonio Conte ao serviço dos spurs na liga inglesa, após a estreia na Liga Conferência.

Em Elland Road, o ex-Sporting e V. Guimarães, Raphinha, marcou de livre direto o 1-0 para o Leeds, aos 26 minutos, mas Barnes empatou logo a seguir para o Leicester, fazendo o resultado final. O português Ricardo Pereira fez todo o jogo nos visitantes.

O golo de Raphinha:

No Emirates, em Londres, o Arsenal ainda viu um golo anulado a Saka e teve um penálti desperdiçado por Aubameyang, mas venceu o Watford, por 1-0, com um golo de Smith Rowe, apontado aos 56 minutos. Um triunfo que vale a chegada ao quinto lugar, com 20 pontos, e descolagem do Manchester United, agora sexto com 17.

O golo da vitória do Arsenal:

O Everton-Tottenham acabou sem golos, num jogo em que o português André Gomes, por lesão, esteve de fora na equipa dos azuis de Liverpool.

Às 16h30, há ainda um grande jogo entre o quarto e o terceiro classificados, o West Ham-Liverpool.